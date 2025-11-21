秋田朝日放送 男鹿市に県内で２か所目となるパックライス工場が完成しました。 19日に工場の完成を記念して行われた式典には、地元企業や市の職員などおよそ７０人が集まりました。コメは男鹿市を始め県内のものを使用します。パックライスは単身世帯や共働き家族の増加により近年需要が高まっていて、災害用の備蓄としても人気があるといいます。工場は２０１５年に廃校となった旧野石小学校を活用して作られました。最大