２１日に行われた長嶋茂雄さんのお別れの会には経済界のトップらも多く参列し、故人をしのんだ。巨人軍の応援組織「燦燦（さんさん）会」会長の御手洗冨士夫キヤノン会長兼社長ＣＥＯ（最高経営責任者）は、「東京ドームの雰囲気が大スターのお別れ会に本当にふさわしいものだった。亡くなったことは残念だが、人の心の中に彼は生きていると感じた」と別れを惜しんだ。２０１０年に燦燦会の会長に就任してから交流が始まった