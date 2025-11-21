主人公・真壁有希子（天海祐希）が取調べを行う専門チーム“緊急事案対応取調班（キントリ）”のメンバーとともに数々の凶悪犯たちと心理戦を繰り広げるドラマ『緊急取調室』第5シーズン。11月20日（木）に放送された第5話では、“私人逮捕系”の配信者が殺害される事件が発生。取調べを進めていくなかで、キントリメンバーすら惑わせた思いもよらない真相が浮かび上がっていった。（※以下、第5話のネタバレがあります）【映像】