「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」２１日午後１時現在で日本航空が「買い予想数上昇」１位となっている。 ＪＡＬは今週明け１７日に大幅安に売られたが、これは中国当局が中国国民に対し日本への渡航を当面控えるように注意喚起したことによるもの。台湾有事に関する高市早苗首相の発言を受けた日中関係の悪化が警戒されており、空運会社は中国人の利用が急減することで収益デメリットを被るとの