米沢市によりますと、きょう午前8時50分ごろ米沢市芳泉町でクマが目撃されました。 クマはおよそ８０センチほどの１頭で道路わきの柿の木に居座っていたということです。 警察官や市の職員が現場に駆け付けワナの設置などを行いましたが捕獲には至らず、クマも行方をくらませました。 しかし、警察官や職員がパトロールののち現場を離れると、すぐにクマは元の木に戻ってきたということです。 現場付近には民家も多く、