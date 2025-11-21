６月３日に亡くなった長嶋茂雄さん（享年８９）の「ミスタージャイアンツ長嶋茂雄お別れの会」が２１日に行われた。スポーツ報知はこの日、「関係者の部」の参列者と応募の中から当選し、同式典を観覧した６０００〜７０００人のファンに返礼品としてタブロイド新聞を配布した。「ありがとう長嶋茂雄さん」の言葉とともに、長嶋さんの笑顔が目を引く新聞。長嶋さんが選手、監督時代に成し遂げた功績が２４ページにわたっ