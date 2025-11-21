宇多田ヒカルが自身のInstagramを更新し、息子とバスケットボールの練習をしたことを報告。キュートな“親子の靴ショット”を公開した。 【写真】宇多田ヒカル&息子の足元2ショット／宇多田ヒカル、息子との靴ショットシリーズ （4本）／2018年にも靴×ハートショット ■宇多田ヒカル、息子とのバスケ練習ショット 宇多田は、「朝は雪が降るほど寒かった昨日、息子の希望により放課後に二人でバス