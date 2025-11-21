巨人Ｖ９時代に長嶋さんとともにプレーした高田繁氏が２１日、東京ドームで開催された「ミスタージャイアンツ長嶋茂雄お別れの会」に列席し、囲み取材に応じた。「あれだけ長い間、大病されてね、本当にリハビリ頑張って。それは健康な人だって８９歳って言ったらね、本当に頑張られていたよね。それはすごいなと思ってね。ミスターでないと」と振り返った。さらに「もう、俺と１０年違うんだね、学年で。もう入った時か