【モデルプレス＝2025/11/21】モデルの蛯原友里の双子の妹でチャイルドボディセラピストの蛯原英里が11月20日、自身のInstagramを更新。子どもたちとの夏のアクティビティショットを公開した。【写真】美人モデルの双子妹「躍動感すごい」子どもたちとの夏あそびショット◆蛯原英里、子どもとの「本気の夏あそび」ショット公開英里は「母子で本気の“夏あそび”！今年の夏は、母子でラフティング＆SUPを全力で満喫してきました！」