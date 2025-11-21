高市早苗首相が２１日、「ミスタージャイアンツ長嶋茂雄お別れの会」でビデオメッセージを寄せた。以下、挨拶の全文内閣総理大臣の高市早苗です。本日のお別れの会にあたり、一言御挨拶申し上げます。長嶋茂雄さん、ありがとうございました。長嶋さんが今を生きる人々にもたらした計り知れない影響、後世に残された数えきれない功績、心から感謝の念と敬意を捧げたいと思います。闘志むき出しのプレーからは勇気を、何事