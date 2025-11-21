女優の森田望智が、２０２７年度前期のＮＨＫ連続テレビ小説「巡（まわ）るスワン」で主演することが２１日、同局から発表された。バカリズム脚本。刑事に憧れ警察官になったが、「事件が起こらないこと」が使命とされる生活安全課に配属された女性を演じる。森田は１９年、ネットフリックスの話題作「全裸監督」で一躍脚光を浴びた。ＮＨＫでは先月末に終了した夜ドラ「いつか、無重力の宙で」で主人公の親友役を務めた。宇宙