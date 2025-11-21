【モデルプレス＝2025/11/21】タレントの西村歩乃果が11月19日、自身のInstagramストーリーズを更新。前髪をカットした姿を公開した。【写真】元ラストアイドル「お上品な雰囲気」新ヘアで印象ガラリ◆西村歩乃果、前髪カット後のソロショット披露西村は「前髪きったにょ」とつづり、ソロショットを投稿。これまでセンターで分けたりサイドに流したりしていた前髪をやや短めにカットし、まっすぐ下ろしたヘアスタイルを披露した。