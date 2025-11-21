長嶋茂雄さん「お別れの会」が２１日、東京ドームで開催され、現役選手も多数参列した。終了後、取材に応じた長野久義は長嶋さんについて問われると「難しすぎるって（笑い）」。一言では表現できないその存在感について「偉大な方です、偉大な。いや〜なんだろう〜難しいね。本当に偉大なスーパースターです」としみじみと話していた。