２１日、東京ドームで「ミスタージャイアンツ長嶋茂雄お別れの会」が開催され、元巨人投手の岡島秀樹氏が参列し長嶋さんへの思いを口にした。「僕もお世話になっているのですごく監督のおかげで野球人生を長くできたので、そのありがとうという気持ちでいました」と言い「もう本当に輝いている人だったので。一番の自分の思い出は日本シリーズの胴上げ投手にならせてもらったときの監督の笑顔。あの時の笑顔は忘れられない