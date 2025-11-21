長嶋茂雄さんのリハビリ秘話を脳神経内科医が語った。「ミスタージャイアンツ長嶋茂雄お別れの会」が２１日、東京ドームで開催された。スポーツ報知で連載した「ありがとうミスター」から長嶋さんの秘話を紹介する。長嶋茂雄さんは２００４年３月４日午前、都内の自宅で脳梗塞（こうそく）を発症し、野球日本代表監督を務めていたアテネ五輪出場を断念した。主治医の脳神経内科医、内山真一郎氏（７６）は急性期の治療に当