「ミスタージャイアンツ長嶋茂雄お別れの会」が２１日、東京ドームで行われ、競泳男子平泳ぎで五輪２大会連続２冠の北島康介氏が出席。献花を行い「長嶋さんは、僕が幼少期からジャイアンツファンで、スーパースター。プロスポーツに憧れた原点」と、思いを語った。２０１６年に北島氏の引退パーティーの際、長嶋さんがビデオメッセージを送るなど交流があった２人。「水泳で強くなって、長嶋さんに会えて。両親や周りのお