東京ドームで２１日行われた、長嶋茂雄さんお別れの会。球界を代表して、巨人ＯＢでソフトバンク球団会長の王貞治氏がお別れの言葉を送った。会の終了後、メッセージに込めた思いを問われた王さんは「私しか知らない部分というのは、私にとってはもう一番の誇りになってます。けた外れた存在でした」と話すと「野球選手というのは球を打って投げて評価されるんですけどね、長嶋さんの場合はそれを超えたところで、もういるだけ