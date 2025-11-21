「ミスタージャイアンツ長嶋茂雄お別れの会」が２１日、東京ドームで開催され、参列した競馬のレジェンド騎手・武豊が長嶋茂雄さんとの思い出を語った。武はお別れの会について「素敵な時間を過ごさせてもらったなと思い出していました」としんみりした表情。「何度か食事をさせていただいて、いつも『がんばってるね』って必ず会った瞬間に言ってもらえる。それが励みになった」とミスターの人柄をしのんだ。長嶋さんに