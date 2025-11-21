電装昇降デスクは、今まさに花盛り！手軽に立つと座るを切り替えることで健康リスクを回避できるだけでなく、集中力の維持や作業効率のアップにも。メーカーごとの違いを比較しやすいよう、価格と天板サイズで比べてみた。 昇降が容易な電動デスクで座りすぎの健康リスクを回避 近年、オフィスや在宅ワークでの昇降デスク人気の高まりを受け、各社からさまざまなモデルが登場している。昇降デスクのメリットは座りっぱなし