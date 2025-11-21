江原道麟蹄郡麒麟面（カンウォンド・インジェグン・キリンミョン）山火事2日目の21日、鎮火率が68％という状況の中、鎮火ヘリコプター29機などが早朝から投入されるなど鎮火作業が行われている。山林当局と消防当局は装備69台、鎮火人員338人を投入して夜中の地上鎮火に集中したが、山が険しく鎮火に困難があった。現在、山火事の影響区域は34．6ヘクタール（1ヘクタールは1万平方メートル）と推定される。全体の3．7キロのうち2．