サッカー元日本代表の槙野智章氏（38）が20日深夜放送のテレビ朝日系「見取り図じゃん」（木曜深夜0・15）に出演。元日本代表MF柏木陽介氏（37）の浦和退団について語った。柏木氏は21年2月、コロナ禍で厳戒態勢の沖縄キャンプ中にクラブが禁止していた外食に出かけるなど複数回の規律違反があり、同年3月に浦和からJ3岐阜に移籍した。柏木氏について槙野氏は「母子家庭で育ってて、お母さんから“困った人がいたら助けてね