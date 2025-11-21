「大相撲九州場所・１３日目」（２１日、福岡国際センター）西序二段２０枚目の朝力丸（高砂）が七番相撲で負け越した。颯雅（二子山）に寄り切られ３勝４敗に終わった。颯雅は４勝３敗。立ち合いはもろ手突きで攻め「もろ差しになりたかったが、差されてしまった」と作戦が失敗。体重で大きく上回られる相手と胸を合わす形となり、じりじりと後退して土俵を割った。大阪随一の進学校、大阪星光学院から千葉大を経て、今年