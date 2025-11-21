生成AIへの関心が高まる中、長崎総合科学大学が AIや半導体をテーマにした公開講演会を開きました。 （NVIDIA 堀内 朗 エンタープライズマーケティング本部長） 「AIの全ての経験があったり、知識が実装した状態でどんどん現場でやっていくことができるように、エヌビディアとしても教育プログラムやトレーニング、大学との連携を一生懸命これから展開していく」 20日に開かれた、長崎総合科