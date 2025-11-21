株式会社一家ダイニングプロジェクトが展開するジンギスカン専門店×大衆酒場の「大衆ジンギスカン酒場ラムちゃん」は、“いい肉の日”企画として、希少部位「マトンヒレ」を全店で特別価格で提供する。期間は、2025年11月28日(金)〜30日(日)の3日間。「マトンヒレ」は、1頭から150g程度しか取れない希少部位で、深いうま味や柔らかい肉質が特徴。同店でも常時提供はしていない。通常の販売価格は、税込1,078円。企画実施中は、公