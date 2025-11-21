「シーフード豚骨ラーメン」セブン−イレブン・ジャパンは、登録者数425万人を誇る世界的に有名な VTuber（バーチャルYouTuberのこと）「宝鐘マリン」が監修したカップめん2種「シーフード豚骨ラーメン」「旨辛ラーメン」を、寿がきや食品製造のもと、セブン−イレブンなど限定で11月25日から全国のセブン−イレブンで順次発売する。VTuber業界を超えて幅広い層に支持される宝鐘マリンと、愛知県発祥の人気食品メーカー・寿がきや