紀ノ国屋は、付属のゴムバンドで手軽にコンパクトにまとめられる「まとまる保冷バッグ」に新色6色を追加し、2025年11月29日から一部店舗で先行販売を開始する。紀ノ国屋公式オンラインストアでは、12月10日から販売を開始する。数量限定商品のため、在庫がなくなり次第販売を終了する。【紀ノ国屋 まとまる保冷バッグ 商品概要】価格:各1,595円(税込)サイズ:約縦36cm×横51cm×マチ20cm素材:ポリエステルカラー:マットゴールド、デ