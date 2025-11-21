21日(金)は低気圧がオホーツク海に進み西高東低の気圧配置になる見込みです。北陸や東北の日本海側では急な強い雨が降りそうです。21日午前9時の天気図です。低気圧がオホーツク海に進み、寒冷前線が北陸などを通過する見込みです。その後は西高東低、冬型の気圧配置になるでしょう。21日は、北陸や東北の日本海側では雨や雪が降りやすい天気になるでしょう。東北では、−6度以下の寒気が上空約1500メートルにかかり雪が降りそうで