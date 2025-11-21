俳優の今井翼（44）が20日、自身のインスタグラムを更新。趣味である『LEGO（レゴ）』ブロックを使い、英国“高級車”の精巧な作品を披露した。【写真】「カッコいいー!!」「タイヤの質感もリアル」『レゴ』で“手作り”した英国車『アストンマーティン』披露の今井翼今月18日の投稿で、『LEGO（レゴ）』ブロックで作った、赤と水色を基調とした2台の“F1マシン”を紹介していた今井。ファンからは「これもレゴなんですか!?」