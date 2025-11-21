「プチッとうどんプラス ニュータンタンメンうどん」エバラ食品工業は、11月30日に川崎フロンターレのホームスタジアムであるUvanceとどろきスタジアム by Fujitsuで行われる「エバラ食品エキサイトマッチ」（同社の冠試合）において、元祖ニュータンタンメン本舗が監修した「プチッとうどんプラス ニュータンタンメンうどん」を数量限定で発売する。川崎フロンターレの「エバラ食品エキサイトマッチ」で販売するコラボレーション