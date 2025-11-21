鮮やかなドリブル突破だった。現地11月20日、谷川萌々子が所属するバイエルンは、女子チャンピオンズリーグのリーグフェーズ第４節でパリ・サンジェルマンと敵地で対戦。３−１で勝利を収めた。快勝したゲームで先発した谷川は決勝点をマーク。１−１で迎えた34分、ボックス内でパスを受けると、キックフェイントで相手３人を一気に振り切り、右足を振り抜く。強烈な一撃をゴールニア上に突き刺した。 鮮やかな個人技