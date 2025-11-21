三代目J SOUL BROTHERSの岩田剛典（36）が21日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・50）にゲストとして生出演。小学生時代の学習環境について語った。愛知県出身の岩田は、中学受験で慶応義塾普通部に入学、慶応義塾大学法学部政治学科を卒業した。小中時代の成績について、模試で愛知県1位を取ったことが明かされると、共演者からは驚きの声が。岩田は「全科目とかじゃないですけど、取ったことがあります」といい、「テ