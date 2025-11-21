ロッテは21日、育成2位・高橋快秀（四国IL・徳島）と契約を行ったと発表した。支度金300万、年俸280万（いずれも金額は推定）。背番号は『127』に決まった。郄橋は球団を通じて「自分がどれだけ通用するのか楽しみです。ケガをしない体作りをして、1軍でチームを勝たせられる投手になっていきたいです。好きなロッテのお菓子はパイの実です」とコメント。なお、ロッテの好きなお菓子は『パイの実』だ。▼ 高橋快秀生年