プロ野球・阪神は21日、6選手の背番号について発表。所属4選手の変更と、新戦力の背番号決定を明かしました。今季、選手会長としてチームをけん引してきた中野拓夢選手は、「51」から「7」に変更。さらに先発ローテの一角として16試合に登板した大竹耕太郎投手は「49」から「21」に変更となります。さらにルーキー右腕2投手も背番号を変更。大竹投手のつけていた「49」は工藤泰成投手が引き継ぎ、現在の「24」からの変更となります