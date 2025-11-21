男友達は多いけれどなかなか彼氏ができないという人は、一度自分が男友達と同列にされていないか振り返ってみるといいかもしれません。そこで今回は『スゴレン』の男性読者のみなさんに、どんな女性が「『男だったら親友になれるのに』とは思うけど、彼女にはＮＧ」なのか教えてもらいました。【１】男性と気が合いすぎて、女だということを忘れさせてしまう女性「頭の中で男友達の一人としてカウントしちゃう」（２０代男性）とい