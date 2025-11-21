お金に余裕がある義母…。予想もしない発言に、思わず「ケチだな」と感じてしまったという投稿者さん。上の子の誕生日プレゼントに何がほしいか聞かれたため、「自転車がほしい」と義母にLINEをしたところ、その返事にモヤモヤしたそうです。義母は資産がたくさんあり、お金も持っているはずなのに、今回のことでケチだと感じてしまったそうです。 誕生日プレゼントは自転車がいいと伝えたら… 私の心が狭いんでしょうか？