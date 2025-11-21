10月5日（日）から毎週日曜日23：45より放送中のアニメ『ワンパンマン』、第3期第7話である#31のあらすじと場面写真が公開された。WEBコミック界のカリスマ・ONE（『モブサイコ100』）とジャンプ最強遺伝子・村田雄介（『アイシールド21』）の超強力タッグで『となりのヤングジャンプ』（集英社）にて連載中の大人気作品『ワンパンマン』。原作コミックスのシリーズ累計発行部数は3500万部（2025年10月時点／紙・電子合計）を突破