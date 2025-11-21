「竜破斬」が読める皆さん、2025年9月に東京・ソラマチで開催された「原作35周年記念 スレイヤーズ展〜ごぅずおん〜」は行きましたか？ あの頃のオタクは全員知っている（断言）『スレイヤーズ』愛を全身で味わえる、最高の空間でしたね……！ラノベの源流『スレイヤーズ』は、“ライトノベル”というジャンル名が定着するより前、1989年（平成元年！）に神坂一先生の手により誕生し、1990年にはシリーズ1作目となる長編『スレ