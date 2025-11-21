「阪神タイガースカレンダー2026」8壁掛けタイプ）が23日から発売開始される。セ・リーグ優勝の藤川監督の胴上げを表紙にしたプレミアム仕様で定価は1600円（税込）各月の登場選手は次の通り。単独登場は3月の佐藤輝、4月の才木。去就が注目されるデュプランティエも10月に“残留”している。1月藤川監督2月近本、中野3月佐藤輝4月才木5月大山、森下6月石井、岩崎7月大竹、坂本、村上8月小幡