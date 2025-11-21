俳優の妻夫木聡さん、吉岡里帆さん、成田凌さん、矢本悠馬さん、今田美桜さんが、「年末ジャンボ宝くじ」「年末ジャンボミニ」の発売記念イベントに登場しました。【写真を見る】【妻夫木聡】「ジャンボきょうだい」新CMで「Adoさんにみんなで謝りにいかないと」成田凌は「我ながらいい」5人はジャンボ宝くじのCMキャラクターである「ジャンボきょうだい」としてCMに出演。今回の新CMではアーティストのAdoさんとのコラボが行われ