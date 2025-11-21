MLB公式SNSは21日、山本由伸投手の2025年の功績を「MLB2年目は素晴らしいものだった」とたたえシーズンを振り返りました。今季は初めてオールスター・ゲームに選出された山本投手。ドジャースでの登板の日程を理由にマウンドには上がりませんでしたが、大谷翔平選手らと共に楽しみました。レギュラーシーズンでは唯一先発ローテーションを守り切り、30試合に先発し12勝8敗、201奪三振、防御率2.49を記録。9月7日のオリオールズ戦で