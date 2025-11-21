ABC-MARTから、映画『ズートピア2』の公開を記念したスペシャルなコレクションシューズが12月5日（金）より登場します。ジュディとニックをモチーフにした2種類のモデルは、キャラクターの魅力をさりげなく纏えるデザインがポイント。ふわっと揺れるファーやチャームが足もとにときめきを添え、特別なプリントを施したインソールも心くすぐる仕上がりです。スペシャルボックスに包まれ