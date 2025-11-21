数あるがん検診の中でも、早期発見に繋がりやすい内視鏡での大腸がん検診。痛そう、恥ずかしい……と気後れしがちな内視鏡検査こそが、あなたの命を救うかもしれません（イラスト：末続あけみ取材・文・構成：菊池亜希子）この記事のすべての写真を見る* * * * * * *検査は主に「便潜血検査」と「内視鏡検査」日本人の2人に1人が一生に一度はがんになる時代。なかでも大腸がんと診断される人は男女ともに年々増え続け、現在、女