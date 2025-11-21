ガールズグループLE SSERAFIM（ルセラフィム）が、初のワールドツアーを来年2月に締める。所属事務所ソースミュージックは20日「LE SSERAFIMは来年1月31日〜2月1日、ソウル松坡区蚕室（ソンパク・チャムシル）室内体育館で『LESSERAFIM TOUR−EASY CRAZY HOT−ENCORE IN SEOUL』を披露する」と発表した。今回のツアーは韓国でスタートし、日本、アジア、北米など、19都市で計29回の公演を行ってきた。埼玉の他に台北、香港、マニ