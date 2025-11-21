私はユウコ。旦那と現在幼稚園児で年中のモモを育てています。私はいわゆるオタクで、どちらかというとインドア派、性格も暗い方です。旦那とは、勇気を出して1人で行ったオタクのイベントで出会いました。私と同じような性格をしている旦那に安心感を覚えたのです。こんな性格なので、モモのためにママ友を作ることはムリなんじゃないかと思いましたが、ミユキさんと出会えたことで世界が一変したのです。人見知りの私は最初ママ