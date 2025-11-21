岩井明愛&千怜ツインズのスタッフが公式インスタグラムを更新。米国女子ツアーの表彰式「ロレックスLPGAアワード」に出席した明愛が、会場でスリックバックを披露する姿を動画で投稿した。【動画】表彰式のグリーンカーペットで披露した最高のスリックバック【岩井姉妹スタッフの公式Instagramより】「オン・ザ・グリーンカーペット」とだけ記した投稿。会場にはロレックスのコーポレートカラーである緑のカーペットが敷かれて