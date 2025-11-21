＜ダンロップフェニックス2日目◇21日◇フェニックスカントリークラブ（宮崎県）◇7117ヤード・パー70＞国内男子ツアーの第2ラウンドが進行している。今季、日本ツアー初出場となる松山英樹がハーフターンした。【写真】すっごくいい笑顔の松山英樹スタートから2連続バーディを決めるなどスコアを3つ伸ばし、トータル3アンダー・8位タイで後半戦へ入った。現在、首位はトータル6アンダーの生源寺龍憲。前半でスコアを3つ伸ばし、