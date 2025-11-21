デザインの現場でプロジェクトを進めるにあたって、やってしまいがちなのが「質問攻め」。クライアントから「正解を聞き出す」ことが目的になっていませんか？「でざいん姉さん」としてSNSで日々デザインに関する発信をしている佐野五月さんは、「ヒアリングは質問タイムではなく共創タイム」だと指摘します。それは一体、どういうことなのでしょうか？ 佐野五月さんの新刊『デザインはヒアリングからはじまる』（マイナビ出版）か