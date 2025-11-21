「艶ぽっくて色ぽい」元AKB48で女優、タレントの篠田麻里子(39)＝福岡県糸島市出身＝が7年ぶりの?くノ一ショット?を公開し、話題になっている。12月28日午後6時から放送される「水戸黄門」(BS-TBS)で、くノ一(女忍者)の詩乃を演じる篠田。2019年以来3度目の出演で、艶やかな着物やきりっとした表情のショットをインスタグラムにアップ。「最近のあれこれドラマ撮影オフショットand20周年リハーサルあっという間に年末にな