日中関係が悪化する中、中国メディアは「日本からパンダがいなくなるだろう」との見解を報じました。中国共産党系のメディア「北京日報」は、日中間の緊張状態が続いた場合、「中国側は日本への新たなジャイアントパンダの貸与を停止する可能性がある。そうなれば日本にパンダがいなくなる」との専門家の見解を報じました。現在、日本にいるパンダは東京上野動物園の「シャオシャオ」と「レイレイ」の2頭のみで、来年2月に貸与期間