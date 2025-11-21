6月3日に89歳で死去した巨人・長嶋茂雄終身名誉監督のお別れの会「ミスタージャイアンツ長嶋茂雄お別れの会」が21日、東京ドームで開催された。会に出席した巨人前2軍監督の桑田真澄氏（57）が伝説の「10・8」を振り返った。恩師に感謝を伝えた「もう長嶋監督と長くプレーさせていただきました。育てていただいて、ありがとうございましたという気持ちで見ていましたね」。長嶋さんが2度目の監督を務めた93年から01年の9年